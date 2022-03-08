مرور غزة تنشر حالة الطرق

رام الله - دنيا الوطننشرت مرور غزة في الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة الطرق لهذا الصباح، مبينة أن هناك حركة مرورية هادئة نسبيًا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، بسبب وجود عطلة رسمية بمناسبة يوم المرأة.وأشارت إلى أن هناك إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من تقاطع شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع شارع الوحدة "مفترق بالميرا"، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.وأوضحت أن هناك أعمال في شارع عمر المختار من مفترق التشريعي شرقا وصولا لنهاية مبنى المجلس التشريعي "إغلاق كلي للسايد الشمالي"، منوهة إلى أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.وبينت للمواطنين، أنه يتم استقبال شكواهم وملاحظاتهم واستفساراتهم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.