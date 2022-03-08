غزة: وفاة و211 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1005 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 900 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 247829 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 5423 حالة، وإجمالي المتعافين 240464 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1942 وفاة.وبينت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، من بينها 53 حالات خطيرة وحرجة.وأفادت بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 669067 شخصا.