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دولي

سفير أوكراني يختار مدينة فلسطينية لإجراء المفاوضات مع روسيا

سفير أوكراني يختار مدينة فلسطينية لإجراء المفاوضات مع روسيا
رام الله - دنيا الوطن
كشف السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، أمس الاثنين، عن المكان المناسب لإجراء المفاوضات بين بلاده وروسيا، الهادفة لإنهاء الحرب.

وأكد كورنيتشوك، في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، أن مدينة القدس هي المكان المناسب لإجراء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لانهاء حالة الحرب، مشبهاً الاحداث التي تجري في بلاده، بحرب الغفران لدى إسرائيل.

وفي السياق، أشار سفير أوكرانيا في إسرائيل، أن حكومة بلاده ترى أن مدينة القدس هي المكان المناسب لإجراء المفاوضات مع روسيا.

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