مباشر | العملية العسكرية الروسية تتواصل على أوكرانيا

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفجر منزلي أسيرين في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

الاحتلال يفجر منزلي أسيرين في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
فجر جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، منزلي الأسيرين محمد جرادات وغيث جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين. 

وكانت قوات الاحتلال، ترافقها نحو 150 آلية بينها جرافات ثقيلة، اقتحمت بلدة السيلة الحارثية، قبيل منتصف الليلة الماضية، وداهمت منازل الأسرى محمد يوسف جرادات، والشقيقين غيث وعمر أحمد ياسين جردات، حيث اندلعت مواجهات أصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق بالغاز المسيل للدموع

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حولت السيلة الحارثية إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت مداخل البلدة كافة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، وانتشرت في كافة أزقة البلدة، ومنعت دخول سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وكذلك الطواقم الإعلامية، فيما تحلق طائرة استطلاع في سمائها.

واقتحمت وحدات هندسة الاحتلال منازل الأسرى الثلاثة، في ظل إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، ما أدى لإصابة 8 شبان على الأقل أحدهم بالرصاص الحي باليد، وآخر تم دعسه من دورية للاحتلال، وآخرون بشظايا القنابل الصوتية.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب في اسواق فلسطين

أسعار الذهب في اسواق فلسطين

طالع اسعار الخضار واللحوم في اسواق غزة

طالع اسعار الخضار واللحوم في اسواق غزة

منخفض جوي يضرب فلسطين هذا الاسبوع.. تعرف على موعده

منخفض جوي يضرب فلسطين هذا الاسبوع.. تعرف على موعده

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

اصابة شرطييْن إسرائيلييْن بعملية دهس بجنين واعتقال المنفذ

اصابة شرطييْن إسرائيلييْن بعملية دهس بجنين واعتقال المنفذ

بيت لحم: إصابات بالاختناق واعتقال طفل بمواجهات مع الاحتلال بمخيم عايدة

بيت لحم: إصابات بالاختناق واعتقال طفل بمواجهات مع الاحتلال بمخيم عايدة

حماس تعقب على عملية الطعن بالبلدة القديمة بمدينة القدس

حماس تعقب على عملية الطعن بالبلدة القديمة بمدينة القدس

حددت موعد العمل بالتوقيت الصيفي.. طالع أبرز قرارات الحكومة خلال جلستها الأسبوعية

حددت موعد العمل بالتوقيت الصيفي.. طالع أبرز قرارات الحكومة خلال جلستها الأسبوعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

مصرع سيدة وطفلة وعدة إصابات بحادث سير شمال الخليل

مصرع سيدة وطفلة وعدة إصابات بحادث سير شمال الخليل

فلسطين: وفاتان و598 إصابة جديدة بـ(كورونا) و1534 حالة تعاف

فلسطين: وفاتان و598 إصابة جديدة بـ(كورونا) و1534 حالة تعاف

شاهد: اندلاع حريق بعدة منازل للمواطنين بحي الصبرة وسط غزة

شاهد: اندلاع حريق بعدة منازل للمواطنين بحي الصبرة وسط غزة

الخارجية: ازدواجية المعايير الدولية توفر الغطاء لتمرد اسرائيل على القانون الدولي

الخارجية: ازدواجية المعايير الدولية توفر الغطاء لتمرد اسرائيل على القانون الدولي

أبو بكر: ممارسات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية لن تثنيها عن شراكتها بمسيرة التحرر الوطني

أبو بكر: ممارسات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية لن تثنيها عن شراكتها بمسيرة التحرر الوطني

هنية يهنئ الأسير عبد الرحيم بشكار بالحرية

هنية يهنئ الأسير عبد الرحيم بشكار بالحرية

الأسير الجريح محمد سلايمة يدخل عامه الاعتقالي الثامن

الأسير الجريح محمد سلايمة يدخل عامه الاعتقالي الثامن

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لغادة عادل بعد خروجها من المستشفى بشكل مفاجئ؟

ما آخر التطورات الصحية لغادة عادل بعد خروجها من المستشفى بشكل مفاجئ؟

أصالة تطلب المساعدة من جمهورها من أجل هذا الأمر

أصالة تطلب المساعدة من جمهورها من أجل هذا الأمر

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بإنضمامها وظهورها بزي &#34;داعش&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بإنضمامها وظهورها بزي "داعش"

لهذا السبب.. هاني شاكر يوقف حفل للمطرب مسلم

لهذا السبب.. هاني شاكر يوقف حفل للمطرب مسلم

فيفي عبده تثير الجدل بثروتها التي بلغت رقم خيالي

فيفي عبده تثير الجدل بثروتها التي بلغت رقم خيالي

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل برأيها عن المشاهد المثيرة بالمسلسلات

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل برأيها عن المشاهد المثيرة بالمسلسلات

شاهد: تغريدة عن نجوى كرم تنتهي قبل الإنفجار

شاهد: تغريدة عن نجوى كرم تنتهي قبل الإنفجار

شاهد كيف أصبح الطفل البطل في فيلم &#34;واحد من الناس&#34;

شاهد كيف أصبح الطفل البطل في فيلم "واحد من الناس"

شاهد: حلمي بكر يوجه رسالة نارية لمحمد رمضان وهيفاء وهبي

شاهد: حلمي بكر يوجه رسالة نارية لمحمد رمضان وهيفاء وهبي

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بآخر رسالة وجهها لها

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بآخر رسالة وجهها لها

عربي

الصحة الكويتية تنفي توفير لقاحات ضد التلوث الإشعاعي

الصحة الكويتية تنفي توفير لقاحات ضد التلوث الإشعاعي

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية بصنعاء

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية بصنعاء

وزارة الصحة السعودية تقرر وقف نشر البيان اليومي لحالات (كورونا)

وزارة الصحة السعودية تقرر وقف نشر البيان اليومي لحالات (كورونا)

المغرب يسير رحلات جديدة لإجلاء رعاياه من أوكرانيا

المغرب يسير رحلات جديدة لإجلاء رعاياه من أوكرانيا