منخفض جوي يضرب فلسطين هذا الاسبوع.. تعرف على موعده

رام الله - دنيا الوطنتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم ولطيفا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.والخميس تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.ويوم الجمعة المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الخميس والجمعة من:شدة سرعة الرياح والتزحلق على الطرقات ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.