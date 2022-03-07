اصابة شرطييْن إسرائيلييْن بعملية دهس بجنين واعتقال المنفذ



من جانبها، أكد موقع (كيباه) الإسرائيلي، أن المصابين في عملية الده، من قوات حرس الحدود، ووصفت حالتهما بالطفيفة.



في السياق ذاته، أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن عملية الدهس في بلدة السيلة الحارثية، وقعت خلال الاستعدادات لهدم منزل أحد منفذي عملية "شوماش" التي قتل فيها المستوطن يهودا ديمينتان.



وأشارت القناة، إلى أن فلسطينياً صدم بسيارته، قوات شرطة حرس الحدود الاسرائيلية، مما أدى الى إصابة اثنين منهم بجروح وصفت بالطفيفة، وجرى نقلهما للعلاج، لافتة إلى أن المركبة تضررت وتم اعتقال سائقها بزعم أنها عملية دهس.



رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 14 الإسرائيلية ، بأن جنيدييْن إسرائيلييْن أصيبا، مساء اليوم الاثنين، بجروح وصفت بالطفيفة، جراء تعرضهما لعملية دهس في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين.