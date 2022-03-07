الصحة الكويتية تنفي توفير لقاحات ضد التلوث الإشعاعي

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين توفير "لقاحات ضد التلوث الإشعاعي" للسكان، ردا على إشاعات بشأن تأثير محتمل للعملية العسكرية الروسية على المفاعلات النووية في أوكرانيا.وذكرت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" أنه "لا صحة لوجود لقاحات للتلوث الإشعاعي، وإنما استعدادات وقائية في حالات التأهب للطوارئ الإشعاعية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكدت الوزارة أنه سيتم الاستجابة لأي حالة طارئة وفق الأطر المتعارف عليها دوليا بهذا الشأن.