حماس تعقب على عملية الطعن بالبلدة القديمة بمدينة القدس

وقال القانوع في تصريحات له: "إننا وإذ نزفّ منفذها البطل ونشيد بإقدامه وتضحيته، لنجدّد التأكيد أن جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شبابنا الثائرين واعتداءاته ضد أهلنا في القدس والضفة المحتلة لن تثنيهم عن مواصلة ردّهم على جرائم العدو وتصعيد المقاومة الشاملة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".



وأكد القانوع، أنّ تصاعد هذه العمليات في القدس وعموم الضفة المحتلة، دليل على التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة الشاملة، مبينًا أنها السبيل الأمثل للدفاع عن الأرض والمقدسات، وردع العدو عن الاستمرار في جرائمه.



ونوه إلى أن الاحتلال يعرف أن دماء الشهداء الفلسطينيين لن تذهب هدرًا، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في هذا الطريق حتى التحرير والعودة.



رام الله - دنيا الوطنبارك عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية الطعن التي وقعت مساء اليوم الاثنين، داخل سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي أسفرت عن اصابة عنصرين من شرطة الاحتلال بجروح متوسطة.