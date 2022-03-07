بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء



وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6:00 صباح غدٍ الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر، مع احضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.



وشددت الهيئة على ضرورة ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتة إلى انها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مطالبة في الوقت ذاته، تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.



كشف المسافرين رقم (2022/12) وشددت الهيئة على ضرورة ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتة إلى انها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مطالبة في الوقت ذاته، تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحالفة الخامسة والسادسة والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/12)، بالاضافة الى الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/10).