المغرب يسير رحلات جديدة لإجلاء رعاياه من أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) عن إطلاق رحلات خاصة جديدة، اليوم وغدا، للمغاربة المقيمين في أوكرانيا.وأوضحت الشركة، في تغريدة عبر (تويتر)، تواصل الشركة تعزيز عرضها للمغاربة المقيمين بأوكرانيا من خلال رحلات جديدة يومي 7 و8 مارس 2022، من بوخارست ووارسو إلى الدار البيضاء بنفس السعر الثابت البالغ 750 درهما شاملا لكل الرسوم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، عن تسيير رحلات انطلاقا من براتيسلافا وبوخارست وبودابست ووارسو في اتجاه الدار البيضاء، لإجلاء المغاربة من أوكرانيا.