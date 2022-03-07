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فلسطين: وفاتان و598 إصابة جديدة بـ(كورونا) و1534 حالة تعاف

فلسطين: وفاتان و598 إصابة جديدة بـ(كورونا) و1534 حالة تعاف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل وفاتين، و598 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و1534 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة في قطاع غزة وحالة وفاة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بالفيروس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 10، ضواحي القدس 4، طولكرم 9، نابلس 20، رام الله والبيرة 31، جنين 11، سلفيت 2، الخليل 13، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 1، طوباس 1، قطاع غزة 273، مدينة القدس 220.

ولفتت إلى وجود 58 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 103 مريضا، بينهم 21 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 18، ضواحي القدس 2، طولكرم 17، نابلس 56، رام الله والبيرة 24، جنين 24، سلفيت 9، الخليل 12، قلقيلية 18، أريحا والأغوار 2، طوباس 2، قطاع غزة 950، مدينة القدس 400.

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