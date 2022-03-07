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طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مجموعة من القرارات التي تدعم المواطن والمؤسسات الخاصة، وذلك خلال اجتماعها التي عقدته مساء اليوم الاثنين في مدينة غزة.

وقررت اللجنة، إعفاء المنشآت والمحال التجارية المتضررة من عدوان 2021، من كل الرسوم الحكومية المستحقة، لافتة إلى أن وزارة المالية تتكفل بتغطية قيمة هذه المبالغ.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر دعم الأسر المتضررة جراء المنخفض الجـوي بمبلغ 168 ألف دولار وتقديم المساعدات اللازمة لهم، بالاضافة إلى إنشاء صندوق السلامة المرورية وتخصيص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية لثلاثة مسارات: 1. تحسين وتأهيل الطرق، 2. تقديم حوافز للسائقين الملتزمين، 3. تطوير الحالة المرورية

وقالت اللجنة: "تقرر إعفاء المركبات المتضررة خلال عدوان 2021 بنسبة (100%) من رسوم الترخيص لمدة عام، وزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لتصل الى نسبة 80%".

وأضافت: "تمديد قرار تخفيض قيمة رسوم الترخيص الصناعي بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي، بالاضافة الى منح أصحاب المركبات الملتزمين بالترخيص فرصة للاستفادة من التسهيلات والتخفيضات بعد انتهائها".

وأشارت اللجنة، إلى أنه سيتم تمديد قرار تخفيض رسوم زيادة رأس مال الشركات بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي، منوهة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تلبية احتياجات وزارة الصحة العاجلة لتشغيل المستشفى الميداني الإماراتي.

وأكدت أنه سيتم تطوير البنية التحتية لمستشفى الصداقة التركي بقيمة (23.294 دولار)، لافتة إلى انه سيتم تمديد العمل بمبادرة الدواء المدّعم لمدة 6 شهور وتضم (37) صنفاً دوائياً.

وقالت اللجنة: "السماح بتسديد نسبة (50%) من رسوم المجلس الطبي الفلسطيني للموظفين المسجلين للحصول على البورد"، مضيفة: "تمديد العمل لمدة عام بمشروع التشغيل الحكومي المؤقت لـ(400) وظيفة خدماتية وحرفية".

وأعلنت اللجنة، عن توفير (100) وظيفة ممرض على بند التشغيل المؤقت لمدة شهر تعزيزاً لجهود التصدي لجائحة (كورونا)، منوهة إلى أنه سيتم تشغيل (400) منقـذ بـحـري لمـدة (6) شهور كمنقذين بحريين على امتداد شاطئ بحر غزة.

في السياق ذاته، أكدت اللجنة، أنه من ضمن القرارات، صرف (2000 شيكل) من المستحقات للمـوظفين المستأجرين المتضررين جراء عدوان 2021، ومنح إعفاء ضريبي وجمركي لمستوردي الطحين/ الدقيق لتعزيز المخزون في ظل اضطراب الأوضاع العالمية.

وقالت: "منح التسهيلات لتسديد الدفعات النقدية الخاص بتوريد غاز الطهي لتشجيع المحطات وزيادة المخزون"، مضيفة: "تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة جديدة تخدم سكان منطقـة عبسـان الكبيـرة".

وتابعت: "توفير حافلات لنقل طلاب المدرسة الصناعية بدير البلح"، مؤكدة أنه سيتم تخفيض قيمة تلزيم المقاصف المدرسية بنسبة 15% للعام الدراسي 2021-2022م.

أعلنت اللجنة موافقتها على صرف دفعة مالية بقيمة 400 شيكل من مستحقات الموظفين لأغراض التعليم الجامعي داخل غزة، كذلك الموافقة على توسعة شارع رقم 4 في بيت لاهيا ليصبح بعرض 26 متراً مع تعويض المواطنين المتضررين.

وأشارت إلى أنه سيتم إعفاء شـركات تقديم خدمات الإنترنت من عوائد الترخيص عن الفترة السـابقة بنسبة (7%)، وكذلك تقديم تسهيلات لتجار ومحطات الوقود العاملة بزيادة الفترة المخصصة لسداد الالتزامات المترتبة عليهم.

وأكدت اللجنة، تفعيل الصناديق الوقفية وتعزيز ثقافة الوقف مجتمعيا، معلنة في الوقت ذاته عن صرف مبلغ مالي لصالح الجمعية الوطنية الفلسطينية للمتقاعدين العسكريين.

وقالت: "اعتماد تطوير وتأهيل شارع 41 بخان يونس وشارع 11 بالنصيرات عبر صندوق السلامة المرورية"، مضيفة: "تخصيص قطعة أرض بمساحة (30) دونماً لإقامة محجر زراعي وبيطري بمحافظة رفح".

واكدت أنه سيتم تثبيت أسعار المحروقات والغاز لشهر مارس 2022م.

في السياق ذاته، أكدت اللجنة أنه سيتم تقديم الدعم المالي لمنتخب فلسطين لكرة القدم للاعبين ذوي البتر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولاتحـاد كـرة الـيـد الفلسطيني لتغطية مهمـة رياضية بالجزائر.

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