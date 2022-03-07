الخارجية: ازدواجية المعايير الدولية توفر الغطاء لتمرد اسرائيل على القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن ممارسة المجتمع الدولي لازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، باتت تشكل غطاءً لانتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا وأرضه وحقوقه، واستغلال إسرائيل كقوة احتلال للتمادي في سرقة الأرض الفلسطينية وتعميق تمردها وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفرص تحقيق السلام.ودانت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، جريمة إعدام الشهيد الطفل يامن جفال (14 عاما) من بلدة أبو ديس بمحافظة القدس المحتلة، وإقدام المستوطنين على اقتلاع 80 شتلة زيتون من أراضي دوما جنوب نابلس، واستيلائهم على 23 دونما من أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم، ونصب منزل متنقل وخيمة عليها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الازمة الدولية أبشع استغلال في تنفيذ المزيد من مخططاتها التوسعية الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين، والاستقواء الاستيطاني في أراضي المواطنين الفلسطينيين وعمليات الاعدام الميدانية والتهجير القسري، في محاولة لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.