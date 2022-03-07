هنية يهنئ الأسير عبد الرحيم بشكار بالحرية

هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) الأسير عبد الرحيم بشكار من مدينة نابلس المحتلة بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 20 عاما.وأشاد رئيس الحركة خلال اتصال هاتفي بثبات ومقاومة عبد الرحيم خلال سنوات الأسر التي قضاها دفاعًا عن أرضه ووطنه، معبرًا عن سعادته بالإفراج عنه، ومشاركة الكل الوطني في استقباله.وأكد التزام الحركة بالوقوف إلى جانب الأسرى حتى التحرير، منوهًا بأن تحرير عبد الرحيم هو على طريق تحرير كل الأرض الفلسطينية المباركة.وثمّن رئيس حماس تضحيات عائلة بشكار المجاهدة في مسيرة المجد والعزة للشعب الفلسطيني، مستذكرًا أنها أوت الشهيد المقاوم أشرف نعالوة قبل استشهاده في منزلهم بعد اشتباك مسلح، وواصفًا إياها أنها نموذج متقدم في المواجهة والصراع والمقاومة مع المحتل.