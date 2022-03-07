حماس تنعى الشهيد الطفل يامن جفال من أبو ديس

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الشهيد الطفل يامن نافذ جفال من قرية أبو ديس في القدس المحتلة، الذي ارتقى خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الليلة الماضية.وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي الإثنين، ننعى ببالغ الحزن والفخر الشهيد الطفل يامن نافذ جفال من قرية أبو ديس الثائرة، والدرع الشرقية لمدينة القدس، الذي ارتقى إلى العلياء بعد أن اخترقت جسده الغض رصاصات الاحتلال الصهيوني المجرم.وتقدم بخالص العزاء لعائلته وأهل بلدته الصابرين الأحرار، مؤكدا التمسك بالمقاومة سبيلاً لردع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء الأبرار.