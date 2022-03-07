بالتزامن مع الإضراب الشامل.. مواجهات مع قوات الاحتلال في أبو ديس

رام الله - دنيا الوطناندلعت اليوم الاثنين مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.وألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال، كما أشعلوا إطارات السيارات.وانتشر شبان مثلمون في شوارع أبو ديس، وعلى نقاط التماس مع قوات الاحتلال.بينما اعتلى جنود الاحتلال أسطح المباني في بلدة أبو ديس لاستهداف الشبان بالرصاص وقنابل الغاز.وعم الحداد والإضراب الشامل بلدة أبو ديس اليوم حداداً على الشهيد يامن نافز جفال الذي ارتقى برصاص الاحتلال مساء أمس.والتزمت المحال التجارية والمؤسسات والبنوك بالإضراب الذي اعلنته القوى الوطنية والإسلامية في القدس.ودعت القوى أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، للنفير العام والمواجهة المباشرة، مع المحتل رداً على جرائمه.واستشهد يوم أمس الشاب كريم جمال قواسمي خلال تنفيذه عملية طعن على أبواب المسجد الاقصى المبارك، والفتى يامن نافز جفال، خلال مواجهات في بلدة أبو ديس.