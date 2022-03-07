روسيا تحدد شروطها لوقف الحرب على أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم الكرملين، الإثنين، الشروط التي لو تحققت، ستؤدي لتوقف الحرب في أوكرانيا فورا.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة (رويترز): إن موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن أن توقف العمليات "في أي لحظة" إذا استجابت كييف للشروط الروسية.وقال المتحدث باسم الكرملين: "لا بد أن تعدل أوكرانيا الدستور، وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل".أما الشرط الثاني، وفق بيسكوف، فهو وقف العمليات العسكرية الأوكرانية تماما، كما أن روسيا ستنجز خطوة نزع السلاح في أوكرانيا.كما أكد المتحدث باسم الكرملين، على شرط اعتراف أوكرانيا بأن شبه جزيرة القرم، أرض روسية، كما عليها الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك كدولتين مستقلتين، مضيفا: أوكرانيا على علم بالشروط، "وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة.