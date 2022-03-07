مباشر | روسيا تعلن فتح ممرات إنسانية في العديد من المدن الأوكرانية

شؤون فلسطينية

الرويضي: القيادة الفلسطينية ملتزمة بدعم مقومات صمود أهلنا في القدس

الرويضي: القيادة الفلسطينية ملتزمة بدعم مقومات صمود أهلنا في القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الإثنين، إن القيادة الفلسطينية تتابع كل ما يحدث في مدينة القدس، وتلتزم بدعم أهلنا هناك، وتوفير كافة احتياجات مقومات صمودهم.

وأضاف الرويضي، أن هناك تحركات تبذل على المستويات الدولية المختلفة سواءً على مستوى الأمم المتحدة، أو المحكمة الجنائية الدولية، من أجل توفير الحماية لأهالي القدس، كما أن التحرك الشعبي على الأرض كان له دور كبير في جعل الاحتلال يتراجع عن مفاصل مختلفة.

وتابع: "الشيخ جراح حي فلسطيني ووجود قوة الاحتلال هو وجود عارض، كما وجود بن غفير، والإجراءات الأمنية الإسرائيلية التي أرادوا فرضها لفرض أمر واقع بالقدس، كلها تتهاوى أمام إرادة شعبنا".

ولفت الرويضي إلى أن القيادة الفلسطينية على دراية بالضغوطات التي تمارس من أجل حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة القانونية الدولية، مشدداً على أن ملف محاسبتها سيبقى مفتوحاً ومتابعاً حتى يتم محاسبتها، حيث أنها تمارس كافة أشكال مخالفة القانون الدولي التي جرمتها اتفاقية روما، وعلى أساسها شكلت المحكمة الجنائية الدولية.

وبين أن التحرك على المستوى الدولي له أهمية كبيرة في إبراز الوجه العنصري لسلطات الاحتلال، وهذا ما أكدت عليه تقارير من مؤسسات دولية مؤثرة، كمنظمة "امنستي" التي اتهمت دولة الاحتلال بأنها دولة عنصرية، وبالتالي يجب محاكمتها على هذا الأساس.

وأردف: "ثبات المقدسيين ورباطهم على الأرض، وتحديهم للاحتلال الذي يحاول فرض الأمر الواقع في الأحياء القدسية من خلال محاولة السيطرة على العقارات والتهجير القسري في الشيخ جراح وسلوان وهدم المنازل، شكل علامة فارقة دفع الاحتلال للتراجع في مفاصل مختلفة، كما تراجع في البوابات الإلكترونية، الآن يتراجع في الشيخ جراح ويزيل الحواجز العسكرية التي وضعها لحماية المستوطن الأرعن بن غفير".

وشدد الرويضي على أن المعركة في الشيخ جراح وإن كانت سجلت نقاط إيجابية في عدم ترحيل أهلنا حتى اللحظة وإزالة هذه الحواجز وطرد بن غفير من الحي في أكثر من مناسبة، إلا أن الشيخ جراح ما زال مهدداً كباقي الأحياء المقدسية المحيطة بالبلدة القديمة.

وقال: "المركز القانوني للقدس يؤكد أنها مدينة محتلة، شأنها شأن باقي الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وإسرائيل هي قوة احتلال فيها ولا تملك سلطة لفرض قوانينها فيها، ولا ضمها ولا تغير الأمر الواقع فيها، ولا تنفيذ إجراءات الضم وتسجيل الأراضي وتسجيل الملكيات، فوظيفتها فقط بموجب اتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية لاهاي عام 1907 هي قوة أمن إلى أن يزول هذا الاحتلال تنفيذاً للقرارات الدولية، وبالتالي ما تقوم به من  تسجيل للأراضي والعقارات هي محاولة لضم الأراضي، ويأتي في إطار  محاولة الاستيلاء على الحيز والمكان في القدس".

وأشار الرويضي إلى أن المعركة مع الاحتلال تحمل بعدين، المكان والحيز، حيث أن الاحتلال يريد السيطرة على كل الأرض المقدسية لتحويلها لمستوطنات، وبالتالي تنشط بلدية الاحتلال الأداة التنفيذية لسلطات الاحتلال في القدس في سن مشاريع استيطانية جديدة، وتحاصر النمو الديمغرافي في القدس وتحاصر الأحياء الفلسطينية وتهدد بهدم المنازل.

ونقل تحيات وتقدير القيادة الفلسطينية لجهد الأهالي في جبل المكبر الذين يواجهون سياسة هدم المنازل، حيث ينظمون الاعتصامات ضد سياسة الهدم، والتي تشمل 800 منزل مهددا بالهدم ضمن قوانين ظالمة تعبر عنه سلطات الاحتلال لتغيير حقيقة المكان والتاريخ لهذا الجبل المرتبط بالتاريخ الإسلامي والعربي، حيث أن هناك مخطط لإقامة أحياء استيطانية ومجمعات تجارية ومناطق سياحة على حساب أراضيه.

أخبار ذات صلة

بالتزامن مع الإضراب الشامل.. مواجهات مع قوات الاحتلال في أبو ديس

بالتزامن مع الإضراب الشامل.. مواجهات مع قوات الاحتلال في أبو ديس

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل المحرر المقدسي صلاح حموري

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل المحرر المقدسي صلاح حموري

دعوات لإحياء فجر الجمعة في المسجد الأقصى تحت شعار &#34;لن نرحل&#34;

دعوات لإحياء فجر الجمعة في المسجد الأقصى تحت شعار "لن نرحل"

الاحتلال يواصل عمليات التهويد في المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يواصل عمليات التهويد في المسجد الإبراهيمي

&#34;فتح&#34;: المرأة الفلسطينية شريك على قدم المساواة في صنع القرار

"فتح": المرأة الفلسطينية شريك على قدم المساواة في صنع القرار

الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من الضفة

الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من الضفة

حسين الشيخ يبحث مع السفير الروماني آخر المستجدات السياسية

حسين الشيخ يبحث مع السفير الروماني آخر المستجدات السياسية

الأسرى يغلقون أقسام السجون تضامنا مع رفاقهم في &#34;نفحة&#34;

الأسرى يغلقون أقسام السجون تضامنا مع رفاقهم في "نفحة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بالتزامن مع الإضراب الشامل.. مواجهات مع قوات الاحتلال في أبو ديس

بالتزامن مع الإضراب الشامل.. مواجهات مع قوات الاحتلال في أبو ديس

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل المحرر المقدسي صلاح حموري

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل المحرر المقدسي صلاح حموري

دعوات لإحياء فجر الجمعة في المسجد الأقصى تحت شعار &#34;لن نرحل&#34;

دعوات لإحياء فجر الجمعة في المسجد الأقصى تحت شعار "لن نرحل"

الاحتلال يواصل عمليات التهويد في المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يواصل عمليات التهويد في المسجد الإبراهيمي

&#34;فتح&#34;: المرأة الفلسطينية شريك على قدم المساواة في صنع القرار

"فتح": المرأة الفلسطينية شريك على قدم المساواة في صنع القرار

الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من الضفة

الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من الضفة

حسين الشيخ يبحث مع السفير الروماني آخر المستجدات السياسية

حسين الشيخ يبحث مع السفير الروماني آخر المستجدات السياسية

الأسرى يغلقون أقسام السجون تضامنا مع رفاقهم في &#34;نفحة&#34;

الأسرى يغلقون أقسام السجون تضامنا مع رفاقهم في "نفحة"

منوعات

شاهد: حلمي بكر يوجه رسالة نارية لمحمد رمضان وهيفاء وهبي

شاهد: حلمي بكر يوجه رسالة نارية لمحمد رمضان وهيفاء وهبي

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بآخر رسالة وجهها لها

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بآخر رسالة وجهها لها

ما السبب الحقيقي وراء إعتزال دوللي شاهين الفن؟

ما السبب الحقيقي وراء إعتزال دوللي شاهين الفن؟

وفاة البطل الحقيقي لقصة فيلم عادل إمام &#34;الحريف&#34; بعد صراع مع المرض

وفاة البطل الحقيقي لقصة فيلم عادل إمام "الحريف" بعد صراع مع المرض

بسبب هذه الفنانة.. ما حقيقة الخلاف الحاد بين محمد الشرنوبي وأحمد حاتم؟

بسبب هذه الفنانة.. ما حقيقة الخلاف الحاد بين محمد الشرنوبي وأحمد حاتم؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد تأجيل عمليته الجراحية؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد تأجيل عمليته الجراحية؟

شاهد: رضوى الشربيني تنهار على المسرح من البكاء

شاهد: رضوى الشربيني تنهار على المسرح من البكاء

على طريقته الخاصة.. شاهد كيف شوق عابد فهد جمهوره لمسلسله الجديد

على طريقته الخاصة.. شاهد كيف شوق عابد فهد جمهوره لمسلسله الجديد

شاهد كيف سخرت سوسن بدر من أدوارها في السينما

شاهد كيف سخرت سوسن بدر من أدوارها في السينما

ما آخر التطورات الصحية لغادة عادل بعد تعرضها لوعكة صحية؟

ما آخر التطورات الصحية لغادة عادل بعد تعرضها لوعكة صحية؟

عربي

الصحة الاردنية: تسجيل 97 وفاة و39.979 إصابة بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

الصحة الاردنية: تسجيل 97 وفاة و39.979 إصابة بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

مسؤول لبناني: المجتمع الدولي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية

مسؤول لبناني: المجتمع الدولي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية

نائب تونسي: المجتمع الدولي مطالب بتطبيق قراراته الخاصة بفلسطين

نائب تونسي: المجتمع الدولي مطالب بتطبيق قراراته الخاصة بفلسطين

بكري: العالم يتعامل بسياسة ازدواجية المعايير مع القضية الفلسطينية

بكري: العالم يتعامل بسياسة ازدواجية المعايير مع القضية الفلسطينية