هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل المحرر المقدسي صلاح حموري

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن جيش الاحتلال اعتقل فجر اليوم الإثنين، المحرر المقدسي المحامي صلاح الحموري، بعد مداهمة منزله ببلدة كفر عقب.وأوضحت الهيئة أن المحامي حموري اعتقل عدة مرات وأمضى ما يزيد عن 8 سنوات داخل سجون الاحتلال، ومُنع من السفر ومن دخول الضفة الغربية، وأبعدت سلطات الاحتلال خلال عام 2016 زوجته عن البلاد، بحجة دعمها لحملات مقاطعة ضد دولة الاحتلال.ولفتت الهيئة أن سلطات الاحتلال تمعن باستهدافها للأسرى المقدسيين المحررين عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تهدف للتضييق عليهم والنيل من إرادتهم، وتستهدف المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد وفرض الغرامات.