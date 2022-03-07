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شؤون فلسطينية

دعوات لإحياء فجر الجمعة في المسجد الأقصى تحت شعار "لن نرحل"

دعوات لإحياء فجر الجمعة في المسجد الأقصى تحت شعار "لن نرحل"
رام الله - دنيا الوطن
دعا نشطاء فلسطينيون، اليوم الإثنين، جماهير شعبنا إلى إحياء صلاة فجر الجمعة القادم في المسجد الأقصى المبارك تحت شعار "لن نرحل".

وحث النشطاء المواطنين على تكثيف الحضور والمشاركة الفاعلة في أداء الصلاة في مصليات المسجد الأقصى، ضمن حملة "الفجر العظيم"، للتأكيد على تمسكهم بحقهم في المسجد وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية وأطماع المستوطنين.

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.

وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.

وعادت "الفجر العظيم" مع بدايات عام 2022 إلى واجهة المبادرات الشعبية المقدسية التي تمثل تجمعًا شعبيًا أسبوعيًا كبيرًا في قلب المسجد الأقصى.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدوا صلاة فجر الجمعة الماضي في المسجد الأقصى تحت شعار "النصر قريب"، بمشاركة واسعة من النساء والعائلات، رغم تشديدات الاحتلال والتضييق على المصلين.

ومؤخرًا، قام أهالي الداخل الفلسطيني المحتل بمبادرات من خلال التكفل بعدة حافلات لنقل المصلين الى القدس ضمن الحملة الإيمانية.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير شعبنا الفلسطيني الصَّامد، وأهلنا المرابطين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، إلى النّفير العام، والاحتشاد في صلوات الفجر في المسجد الأقصى.

وأكدت الحركة في بيان سابق لها أن هذه الحملة المباركة، لتمثّل رسالة تحدٍّ بالغة للاحتلال وقادته، ونذيرًا له ولجيشه، بأنَّ المساس بالأقصى والمرابطين فيه خط أحمر.

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