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شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل عمليات التهويد في المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يواصل عمليات التهويد في المسجد الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
 تواصل سلطات الاحتلال أعمال التهويد في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

 وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أدخل اليوم الأحد "مضخة باطون" لموقع الحفريات على مدخل المسجد الإبراهيمي الرئيسي بجانب سور القلعة، تمهيدا لإقامة مصعد لخدمة المستوطنين.

وقبل أسابيع بدأ الاحتلال أعمال الخرسانة المسلحة في ساحات المسجد الإبراهيمي لبناء مصعد كهربائي ومسارات لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد.

ومنع الاحتلال خلال عام 2021 رفع الأذان قرابة 635 وقتاً، وأغلق المسجد أيام الأعياد اليهودية، ومنع عمليات الترميم والإصلاح داخله عدة شهور.

وخلال الأسابيع الماضية أجرت سلطات الاحتلال حفريات في الساحات الخارجية للمسجد، من خلال فتح ثغور ونقاط حفر جديدة مغلفة بالخيام، تترافق مع وضع رافعات، وتحميل الحجارة والأتربة من الساحات الخارجية.

وكانت قد شرعت سلطات الاحتلال في أغسطس/آب 2021، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.

ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.


وبدأت حكومة نفتالي بينيت منذ فترة بناء مستعمرة في عمق البلدة القديمة في المدينة، بحيث يتم إنشاء أكثر من ثلاثين وحدة سكنية استعمارية في مجمع الحافلات القديمة، ويعتبر البناء الاول منذ عقدين من الزمن.

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