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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من الضفة

الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم الإثنين، 26 مواطنا بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة.

ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من بلدة عزون، وهم: إياد شبيطة، ومحمود سعيد رضوان، والفتى الجريح سعيد محمود رضوان، وأمجد حواري، والفتى محمد أمجد حواري، والفتى عمرو ناصر سليم، وهاني ياسين، والفتى جعفر هاني ياسين، وعاصم عوض سليم، ومصطفى عاصم سليم.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد محمد أبو البها (44 عاما) من بيتونيا، ورمضان محمود رمضان عطا (22 عاما) من دير أبو مشعل، والطالب في جامعة بيرزيت سفيان المقدادي، من حي سطح مرحبا في البيرة، وحسام إيهاب الدميسي من حي المصايف.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة صرة، وهم: ساجد عطا الترابي، وإياد ماهر الترابي، ونور صبري عوض.

ومن الخليل، اعتقل جيش الاحتلال مؤمن أبو حماد غيث (26 عاما) من المنطقة الجنوبية من المدينة، وفؤاد حسن عياش (21 عاما) من بلدة بيت أُمَّر شمال المحافظة، وعمر محمد عمر (32 عاما) من دورا جنوب الخليل.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل مهند حسن موسى (16 عاما)، وإمام أحمد صلاح (20 عاما)، من بلدة الخضر.

كما اعتقلت الأسير المحرر صلاح حموري من بلدة كفر عقب شمال القدس، وفوزي محمد فوزي الراعي (33 عاما) من أريحا، ومحمد فؤاد زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وسراج إبراهيم محاميد (18 عاما)، من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

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