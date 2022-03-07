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شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يبحث مع السفير الروماني آخر المستجدات السياسية

حسين الشيخ يبحث مع السفير الروماني آخر المستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
بحث صباح اليوم الاثنين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله  آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة مع سعادة سفير رومانيا لدى فلسطين كاتالين تريليا.

وأكد الشيخ خلال اللقاء على عمق العلاقة التاريخية بين فلسطين ورومانيا، شاكراً الجمهورية الرومانية على إستقبال الجالية الفلسطينية على الحدود الرومانية في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية الراهنة.

بدوره أكد السفير تريليا على حرص بلاده وموقفها الداعم اتجاه العملية السياسية ودعم حل الدولتين ، وبذل كل الجهود لدعم وتحقيق السلام في المنطقة .

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