الأسرى يغلقون أقسام السجون تضامنا مع رفاقهم في "نفحة"

رام الله - دنيا الوطناتخذ الأسرى الفلسطينيون خطوة جديدة ضمن انتفاضتهم المستمرة منذ 30 يوما، بإغلاقهم جميع الأقسام في سجون الاحتلال صباح اليوم الإثنين تضامنا مع رفاقهم في سجن "نفحة".ويستمر الأسرى في انتفاضتهم المتمثلة بالعصيان والتّمرد على قوانين إدارة السجون، حتّى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكلٍ جذريّ، وتحديدًا المطلب المتعلق بقضية أسرى سجن "نفحة".وأفادت هيئة شؤون الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال شددت الخناق على سجن "نفحة" وتحرم الأسرى من الخروج إلى الساحات.وأضافت أن انتفاضة الأسرى ما زالت مستمرة في كافة السجون.ويرفض الأسرى الإجراءات التنكيلية العقابية الممنهجة بحقهم والتي كان منها حرمانهم من زيارة الأهل والكانتين (الشراء من متجر السجن) لشهر كامل، ويهددون أنه وفي حال استمرت الإدارة على موقفها الحاليّ، سيعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 آذار/ مارس الجاري.وأقدمت إدارة السجون على تقليص المدة التي يقضيها الأسرى في "الفورة" (ساحة السجن)، وخفض عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.واتخذت الإدارة تلك الإجراءات في أعقاب عملية "نفق الحرية"، حيث تراجعت إدارة السجون عن اتفاق مع الأسرى لوقف إجراءاتها التنكيلية والتّضييق بحق الأسرى.وفي هذه الأثناء، يواصل الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 66 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين، قرابة 4600، بينهم نحو 500 معتقل إداري، و34 أسيرة، ونحو 160 قاصرا، يتوزعون على 23 سجنا ومركز توقيف، وفق معطيات فلسطينية.