اشتية يُعلق على تصريحات "بن سلمان" حول علاقة السعودية بإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن إسرائيل تواصل تصعيد إجراءاتها واعتداءاتها في فلسطين من خلال الإعدامات الميدانية التي تستهدف شبابنا، حيث استشهد أمس الشاب كريم القواسمة في مدينة القدس، والطفل يامن جفال من أبو ديس.وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة التي عقدتها، اليوم الإثنين، في رام الله، "كما تواصل إسرائيل تكثيف الاستيطان في مساحات واسعة من أرضنا مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالحرب الدائرة في أوكرانيا، ونتطلع أن تضع الحرب أوزارها هناك، بما يكفل الأمن والسلام الدوليين ويحافظ على سلامة المدنيين الذين هم ضحايا الحروب".وقال اشتية: نتطلع أن يقوم المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين، مضيفا: "من سخريات السياسة الدولية أن تحاول إسرائيل الدولة المحتلة لفلسطين أن تكون وسيطا لحل الأزمة في أوكرانيا".وحيا رئيس الوزراء الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين والذي عبر عنه الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي، بأن أي علاقة مع إسرائيل، يجب أن يسبقها زوال الاحتلال وإحلال السلام في فلسطين، هذا الموقف ليس غريبا على المملكة العربية السعودية التي تؤكده دائما.وشكر اشتية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على ما يقدمونه من مساعدات لفلسطين، وقال: "نتطلع إلى نتائج إيجابية من اجتماعاتهم المقبلة حول استئناف المساعدات، مما يشكل تخفيفا لما تعانيه الخزينة من عجز مالي بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة".وحول وضع طلبتنا وجاليتنا في أوكرانيا، قال رئيس الوزراء إنه تم إجلاء 1100 منهم معظمهم من الطلبة والآخرين من أبناء جاليتنا هناك، والحكومة بمختلف مركباتها، الخارجية والأمنية تتابع بشكل يومي الأوضاع في أوكرانيا، مع الدول المحيطة بها لضمان سلامة أبنائنا.وتابع: سنطلب من وزير التعليم العالي العمل على مساعدة الطلبة القادمين من أوكرانيا والبحث في إمكانية استيعابهم في الجامعات الفلسطينية لتمكينهم من متابعة دراستهم وحسب رغباتهم.وفي موضوع الأسرى، شدد اشتية على أن مجلس الوزراء يقف مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الذين يخوضون خطوات نضالية ضد محاولات إدارة السجون سحب منجزاتهم التي حققوها بتضحياتهم.وطالب الفنانين والممثلين ونجوم السينما العالمين مقاطعة ما يسمى "مؤسسة السامرة السينمائية" المقامة على أرض مستعمرة بركان المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وتعمل على إنتاج أعمال سينمائية عنصرية بهدف ترسيخ التواجد الإسرائيلي وشرعنة المستعمرات والاستيطان في فلسطين.ولمناسبة الثامن من آذار، قال رئيس الوزراء: "في آذار يتساوى الليل والنهار، وآذار شهر الكرامة والأرض، شهر المرأة والأم، وإذا تساوى الليل والنهار في هذا الشهر فنحن نعمل لمساواة المرأة بالرجل، بما يضمن حقوقها السياسية والمادية والقانونية وبما يحافظ على دورها النضالي والتربوي والمعنوي، كل عام وأنتن بخير".ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالأرض وتسوية الأراضي وسجلاتها والاعتداءات عليها، والعقبات التي تواجه عملية التسوية والاحتياجات لإنجاز أعمالها.