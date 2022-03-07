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شؤون فلسطينية

حمادة: المقاومة سبيل شعبنا لردع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء

حمادة: المقاومة سبيل شعبنا لردع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، اليوم الإثنين، على التمسك بالمقاومة سبيلًا لردع الاحتلال الإسرائيلي والثأر لدماء الشهداء الأبرار.

ونعى حمادة ببالغ الحزن والفخر الشهيد الطفل يامن نافذ جفال (16 عامًا)، والذي قضى مساء أمس جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاهه خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.

وتقدم بخالص العزاء لعائلته وأهل بلدته الصابرين الأحرار، وأشاد ببلدة أبو ديس "الثائرة والدرع الشرقية لمدينة القدس".

وقال حمادة إن المقاومة هي الخيار الحقيقي والوحيد الذي يحفظ لشعبنا كرامته وينتزع حقوقه.

وأضاف أن عملية الطعن البطولية التي نفذها الشاب سامر القواسمي عند باب الأسباط، أمس، ومن قبله الشهيد عمر أبو عصب عند باب الساهرة والشهيد فادي أبو شخيدم عند باب السلسلة، ترسل رسائل واضحة للاحتلال بأن كل يد تمتد للمسجد الأقصى المبارك أو مدينة القدس ستقطع.

وتابع أن عملية الشهيد القواسمي تضيف إثباتا جديدا للعدو بأن شعبنا قد اختار طريق المقاومة سبيلا ونهجا لطرده والرد على عدوانه، مشددا على أن جدوى المقاومة ليس في ميزان الربح والخسارة بل في مبدأ استمرارها وتمسك شعبنا بها رغم الهدم والتشريد والاعتقال. 

وأضاف حمادة أن المقاومة بحاجة إلى من يسندها بالكلمة والتأكيد والدفاع عنها كيفما كانت وسيلتها ومكانها وهدفها.

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