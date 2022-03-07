مستوطنون ينصبون خياماً وبركساً على أراضي بتير

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون منطقة الخمّار في بتير غرب بيت لحم ونصبوا خياماً وبركساً كبيراً على أراضي المواطنين.وأفاد شهود عيان أن المستوطنين جلبوا جرارات زراعية وشاحنات نقل وسيارات إلى المنطقة تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية.ويحاول المستوطنون الاستيلاء على هذه الأرض منذ سنوات، لكنهم يواجهون بحراك شعبي يجبرهم على إزالة خيامهم.وكانت مجموعات من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال، قد شرعت العام الماضي بأعمال تجريف لأراضي المواطنين في منطقة "الخمار".وتتعرض المنطقة لهجمة استيطانية متسارعة، تمثلت بالاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لحرق الأشجار وقطعها.وتشتهر قرية بتير بتلال وأودية ومدرجات زراعية وحجرية وشبكة من قنوات الري، بنيت في العصر الروماني، وتغذيها الينابيع والمياه الجوفية.وسيؤثر تعزيز الاستيطان في هذه المنطقة على مسار بتير السياحي الذي يبدأ من مدينة بيت جالا حتى نهاية بتير، وسيجعل الاستيطان المنطقة غير آمنة مما يؤدي إلى انكماش السياحة الريفية الفلسطينية.