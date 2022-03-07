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شؤون فلسطينية

الأسير عمار قزموز من طولكرم يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

الأسير عمار قزموز من طولكرم يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير عمار ياسر سعيد قزموز من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، اليوم الإثنين، عامه الـ20 في سجون الاحتلال.

وقال رئيس نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، إن الأسير قزموز (43 عاما)، اعتقل بتاريخ 7-3-2003، وحكم عليه بالسجن 23 عاما، وهو من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وممثل الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وهو نجل الشهيد ياسر قزموز الذي استشهد العام 1990. 

وأضاف، أن الأسير قزموز وخلال فترة سجنه الطويلة تنقل بين معظم سجون الاحتلال، وحرم من زيارة ذويه، لعدة سنوات قبل أن تسمح مخابرات الاحتلال لعائلته بزيارته بشكل متقطع. 

وأوضح أن قزموز أصيب بإصابات خطيرة بكافة أنحاء جسده أثناء قمع قوات الاحتلال للأسرى في سجن النقب عام 2019.

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