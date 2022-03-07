اتحاد المعلمين: ما وعدنا به معلمو المعاهد الأزهرية تحقق

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، محمد أبو جاسر، اليوم الخميس، أن مشكلة رواتب المعلمين المنقولين من وزارة التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية قد حلت تماما كما وعد الاتحاد، وأن الخصومات التي طالت رواتبهم قد تم وقفها.وأضاف أن الاتحاد منذ اللحظة الأولى لعلمه بالخصومات على رواتب المعلمين الذين جرى نقلهم، تحرك لدى الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية لوقف هذه الخصومات.وأشار إلى أن الأمين العام سائد ارزيقات لحل هذه المشكلة التقى بمدير عام الرواتب أحمد الخطيب الذي بدوره وعد الاتحاد بوقف هذه الخصومات.وقال أبو جاسر أن الاتحاد سيستمر بمتابعة باقي القضايا المطلبية التي تخص المعلمين بشكل عام، ومعلمو المعاهد الأزهرية على وجه الخصوص، مضيفا أن الإتحاد هو البيت الجامع لكل المعلمين الفلسطينيين. من جانبهم توجه معلمو المعاهد الأزهرية بشكرهم الكبير لاتحاد المعلمين الفلسطينين الذي لعب دورا هاما ومحوريا في حل مشكلة الخصومات التي طالت رواتبهم.وشددوا على وقوفهم خلف الإتحاد باعتباره عنوان الشرعية النقابية لكل معلم فلسطيني، مؤكدين على مساندتهم للإتحاد في كافة خطواته النقابية حتى ينال المعلمون حقوقهم التي أعلن عنها الإتحاد في أجندته المطلبية للعام 2022.وتوجه المعلمون بالتحية والتقدير لحركة فتح وعلى رأسها القيادي أحمد حلس، وكذلك المكتب الحركي للمعلمين الذين ساهموا في حل مشكلتهم وكان على تواصل دائم معهم لمتابعة القضية.