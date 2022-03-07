تعميم هام من وزارة الخارجية بشأن تحويل أموال للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الروسية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، تعميما هاما لأسر وذوي الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الروسية.وقالت الخارجية في تعميمها: بإمكان ذوي الطلبة الدارسين في روسيا ارسال مبالغ مالية لأبنائهم الطلبة من خلال الوزارة، ولهذا الغرض يرجى منهم الاتصال على رقمي الهاتف ٠٥٩٤٢٢٤٨٥٣/ ٠٥٩٩٠٦٠٢٤٢ مصطحبين معهم المبلغ المالي بالدولار وصور هوية الشخص المرسل، ومعلومات دقيقة عن اسم الطالب المستفيد واسم جامعته والمدينة التي يدرس فيها ورقم هاتفه، وذلك ما بين الساعة ٩-١٣ في مقر الوزارة.