تعميم هام من وزارة الخارجية بشأن تحويل أموال للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الروسية
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، تعميما هاما لأسر وذوي الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الروسية.
وقالت الخارجية في تعميمها: بإمكان ذوي الطلبة الدارسين في روسيا ارسال مبالغ مالية لأبنائهم الطلبة من خلال الوزارة، ولهذا الغرض يرجى منهم الاتصال على رقمي الهاتف ٠٥٩٤٢٢٤٨٥٣/ ٠٥٩٩٠٦٠٢٤٢ مصطحبين معهم المبلغ المالي بالدولار وصور هوية الشخص المرسل، ومعلومات دقيقة عن اسم الطالب المستفيد واسم جامعته والمدينة التي يدرس فيها ورقم هاتفه، وذلك ما بين الساعة ٩-١٣ في مقر الوزارة.
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