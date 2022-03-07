روسيا تُعلن عن تهدئة مؤقتة في أوكرانيا لفتح ممرات لخروج المدنيين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن نظام تهدئة من الساعة 10:00 صباحاً وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي من الرئيس الروسي.ووفق موقع (روسيا اليوم) أضافت الوزارة، في بيانٍ صحفي: "أنّ محاولات كييف لاتهام روسيا بتعطيل العمليات الإنسانية هذه المرة لا معنى لها، وسيتم متابعة تنفيذ العملية بمساعدة طائرات مسيرة".وطالب البيان، الجانب الأوكراني باستيفاء والالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.وتابع البيان: "إنّ محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة".وأكمل: "إنّ المعلومات المتعلقة "بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا" يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى".