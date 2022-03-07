غزة: حالة وفاة و273 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1138 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 950 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 247618 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 6114 حالة، وإجمالي المتعافين 239564 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1940 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 86 حالة، من بينها 57 حالات خطيرة وحرجة.وبينت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 668484 شخص.