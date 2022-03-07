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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 16 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

١. محمد فؤاد زيود- السيلة الحارثية غربي جنين

٢. إياد شبيطة- عزون شرقي قلقيلية

٣. المحرر سفيان المقدادي- البيرة

٤. الفتى سراج محاميد- مخيم نور شمس بطولكرم

٥. محمود سعيد رضوان- عزون

٦. الفتى الجريح سعيد محمود رضوان- عزون

٧. أمجد حواري- عزون

٨. الفتى محمد أمجد حواري- عزون

٩. الفتى عمرو ناصر سليم- عزون

١٠. هاني ياسين- عزون

١١. الفتى جعفر هاني ياسين- عزون

١٢. عاصم عوض سليم- عزون

١٣. مصطفى عاصم سليم- عزون

١٤. فؤاد أبو عياش- بيت أمر شمالي الخليل

١٥. القيادي في حمـ اس خالد أبو البها- بيتونيا غربي رام الله

١٦. بهاء الريماوي- بيت ريما غربي رام الله.

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