الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 16 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.وفيما يلي أسماء المعتقلين:١. محمد فؤاد زيود- السيلة الحارثية غربي جنين٢. إياد شبيطة- عزون شرقي قلقيلية٣. المحرر سفيان المقدادي- البيرة٤. الفتى سراج محاميد- مخيم نور شمس بطولكرم٥. محمود سعيد رضوان- عزون٦. الفتى الجريح سعيد محمود رضوان- عزون٧. أمجد حواري- عزون٨. الفتى محمد أمجد حواري- عزون٩. الفتى عمرو ناصر سليم- عزون١٠. هاني ياسين- عزون١١. الفتى جعفر هاني ياسين- عزون١٢. عاصم عوض سليم- عزون١٣. مصطفى عاصم سليم- عزون١٤. فؤاد أبو عياش- بيت أمر شمالي الخليل١٥. القيادي في حمـ اس خالد أبو البها- بيتونيا غربي رام الله١٦. بهاء الريماوي- بيت ريما غربي رام الله.