إصابة شاب إثر دهسه من قبل قوات الاحتلال خلال مواجهات شمال بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب، مساء اليوم الأحد، إثر دهسه بسيارة عسكرية لجيش الاحتلال، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال تصدي أهالي قرية بزاريا شمال غرب نابلس، لاقتحام مستوطنين للقرية.وأفاد رئيس مجلس قروي بزاريا تيسير سفاريني، بأن مستوطنين أغلقوا مدخل القرية الشرقي بالاطارات وهاجموا مركبات المواطنين والمنازل القريبة، فيما تصدى لهم الأهالي، واندلعت مواجهات عقب ذلك مع جيش الاحتلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أن جيش الاحتلال هاجم المواطنين بالقنابل الصوتية والغازية، ما أدى لإصابة شاب بالوجه بقنبلة صوت، ودعسته سيارة عسكرية لجيش الاحتلال عقب سقوطه أرضا.وأوضح أنه جرى نقل الشاب إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، حيث أصيب بكسر بالقدم وتهشم بالوجه حسب الطواقم الطبية في المستشفى.