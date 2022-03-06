اشتية يحذر من التداعيات الخطيرة لتصعيد الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، من التداعيات الخطيرة لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، مستفيدة من انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا.وتقدم اشتية بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، من والدي الطفل الشهيد يامن جفال وعائلته، وأهالي بلدته، بهذا الفقد الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.