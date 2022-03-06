دولي

وكالة تكشف: هذا ما وعد به الرئيس الروسي نظيره الفرنسي حول أوكرانيا

وكالة تكشف: هذا ما وعد به الرئيس الروسي نظيره الفرنسي حول أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (فرانس برس) عن مسؤول في الإليزيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده مستعدة لتحقيق أهدافها في أوكرانيا، إن كان بالتفاوض أو الحرب.

وذكر متحدث باسم الرئاسة الفرنسية أن بوتين صرح خلال اتصال مع ماكرون اليوم بأن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا "سواء عبر المفاوضات أو الحرب".

وحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لاحظ ماكرون أن بوتين "عازم جدا على تحقيق أهدافه" وبينها "ما يسميه الرئيس الروسي اجتثاث النازية وضمان حياد أوكرانيا".

كما جدد بوتين حسب الوكالة مطالبته بالاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم إلى روسيا واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وقال المصدر تعليقا على ذلك إن هذين المطلبين "غير مقبولين بالنسبة إلى الأوكرانيين".

كما نفى بوتين "استهداف الجيش الروسي المدنيين" في أوكرانيا، وأصر على أن "مسؤولية السماح للسكان بمغادرة المدن المحاصرة يتحملها الأوكرانيون"، فردّ عليه ماكرون: "الجيش المهاجم هو الجيش الروسي... لا سبب لديه للاعتقاد بأن الجيش الأوكراني يعرض المدنيين للخطر".

كما شدد الرئيس الروسي حسب التقرير على أنه لا نية لروسيا لمهاجمة المواقع النووية الأوكرانية، وأضاف المصدر: "قال الرئيس بوتين إن الجيش الروسي لا ينوي شن أي هجمات على هذه المحطات... نحن مستعدون لاحترام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحماية هذه المحطات".

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