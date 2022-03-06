اشتية يعلق على وفاة سفير الهند لدى فلسطين.. هذا ما أوعز به

رام الله - دنيا الوطننعى الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، سفير جمهورية الهند لدى فلسطين، موكول آريا، الذي توفي، في وقت سابق من اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله.وقال اشتية في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك): "بتوجيهات من سيادة الرئيس، أوعزنا للجهات المختصة للوقوف على حالة الوفاة وإجراء الترتيبات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى بلاده".وتقدم اشتية من جمهورية الهند حكومة وشعبا ومن عائلة الفقيد، بأحر العزاء بهذا المصاب الجلل، مستذكرا سعي الفقيد ودأبه المستمر وحرصه الدائم على مد يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني.