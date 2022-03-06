شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس ونابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق مساء اليوم الأحد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس ونابلس.

وأفادت مصادر محلية أن شاباً أصيب بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المصاب بعد استهداف سيارة الإسعاف التي توجهت لإنقاذه بقنابل الغاز، مما أدى لإصابة عددا من المواطنين بالاختناق.

وفي بلدة بزاريا شمال غرب نابلس اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب مدخل القرية بعد تجمع مستوطنين بالمكان.

وذكر شهود عيان أن شاباً أصيب بقنبلة صوت بوجهه وكسر في قدمه إثر صدمه من جيب عسكري إسرائيلي خلال المواجهات مع الاحتلال والمستوطنين.

بالتزامن مع ذلك أطلق مقاومون الرصاص صوب حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال شارع عابر بيت فوريك من الجهة الغربية.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

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