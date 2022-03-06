شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء. 

وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأحد، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

وشددت الهيئة على ضرورة تواجد المسافرين، عند الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.




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