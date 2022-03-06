لجنة الانتخابات: بدء استقبال طلبات اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بدء استقبال طلبات اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية المرشحة للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها بتاريخ 26/3/2022.وأوضحت اللجنة في بيان صحفي بأن باب تقديم طلبات اعتماد الوكلاء سيبقى مفتوح حتى يوم الأحد 20/3/2022، بحيث يقوم ممثل كل قائمة بتعبئة الطلب الكترونياً من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps)، أو ورقياً في مكتب المنطقة التي تتبع لها الهيئة المحلية التي ترشحت القائمة لعضويتها.وأكدت لجنة الانتخابات على أنه يشترط في الوكيل أن يبلغ من العمر 20 عاماً أو أكثر، وألا يكون موظفاً أو مستخدماً في أحد الأجهزة الأمنية أو في هيئة محلية، إلى جانب التزامه بقواعد سلوك الوكلاء التي وضعتها اللجنة.على مقربة من ذلك، تواصل اللجنة استقبال طلبات اعتماد المراقبين المحليين والدوليين والضيوف والصحفيين للرقابة وتغطية المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.يذكر أن الانتخابات المحلية ستعقد يوم 26 آذار الجاري في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية، وفق الكشف الأولي للقوائم والمرشحين.