الجهاد: عملية الطعن بالقدس رد على انتهاك الحرمات بالمدينة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الاسلامي، أن عملية الطعن التي وقعت اليوم الأحد قرب باب الاسباط في مدينة القدس، تأتي في ظل تعرض المقدسات في القدس بما لها من مكانة دينية وروحية عظيمة، لاعتداءات متكررة وخطيرة من الجماعات المتطرفة وبغطاءٍ واضح وفاضح من جيش الاحتلال في محاولة لتهويد المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية.وقالت الحركة في بيان لها: "في هذا اليوم المبارك، تقدَّم فارس من فرسان شعبنا للدفاع عن المسجد الأقصى في وجه تغول قطعان المستوطنين في عملية بطولية، حيث قام بإصابة اثنين من الجنود الصهاينة".وباركت الحركة هذه العملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل كريم جمال القواسمي (19عام)، من بلدة الطور بالقدس، لافتة إلى أنها تأتي رداً طبيعياً وثأراً لما يجري من انتهاك الحرمات في المدينة المقدسة، والاعتداء على الفتيات والأطفال المقدسيين أمام أعين العالم المنافق.وقالت: "نتوجه بالتحية لأهلنا الصابرين المرابطين في مدينة القدس وبلداتها وقراها، وتبارك هبتهم المستمرة وصمودهم أمام آلة البطش الاحتلالية وتمسكهم بأرضهم رغم كل محاولات التهجير والإقصاء".واضافت الحركة: "إن المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد للرد على الاعتداءات المتكررة بحق أبناء شعبنا، وندعو الكل الفلسطيني للتوحد خلف خيار المقاومة والمواجهة واستمرار حالة الانتفاضة في كل مدننا وقرانا المحتلة وعلى نقاط التماس".ودعت الحركة في بيانها، الامة أن يعيدوا توجيه البوصلة باتجاه فلسطين وأقصاها الجريح، فالدفاع عن القدس هي مسؤولية كل العرب والمسلمين وعليهم أن يأخذوا دورهم الفاعل ويستنهضوا قوتهم للذود عن مسرى النبي الأكرم.