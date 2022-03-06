الخارجية: وفاة السفير الهندي لدى دولة فلسطين في مقر عمله

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، وفاة السفير الهندي لدى دولة فلسطين موكول آريا في مقر عمله.وبهذه المناسبة الحزينة، توجه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بخالص التعازي القلبية الحارة وصادق المواساة إلى نظيره وزير خارجية جمهورية الهند سوبرامانيام حايشنكر، ومن خلاله إلى الحكومة الهندية الصديقة وعائلة السفير آريا وذويه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وعبرت الوزارة عن بالغ الحزن والخسارة والألم بوفاة السفير آريا.وفي هذا الإطار، أجرت وزارة الخارجية والمغتربين اتصالاتها الرسمية مع الخارجية الهندية لإتمام ترتيبات نقل جثمان السفير الفقيد إلى جمهورية الهند لمواراته الثرى.وقالت الوزارة إنه فور وصول هذا الخبر الأليم، صدرت تعليمات فورية من سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، لكافة العناصر الأمنية والشرطية والنيابة العامة بالإضافة لوزارة الصحة والطب الشرعي، بالانتقال الفوري لمكان إقامة السفير الهندي، للوقوف عن كثب على حالة الوفاة، وأن كافة الجهات على أتم الجاهزية لعمل ما هو مطلوب منها في مثل هذه الظروف الصعبة والطارئة.