شؤون فلسطينية

الاقتصاد: طواقمنا عالجت 29 شكوى حول ارتفاع سعر الطحين

الاقتصاد: طواقمنا عالجت 29 شكوى حول ارتفاع سعر الطحين
رام الله - دنيا الوطن
عالجت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني خلال الـ24 الماضية 24 شكوى، تركز أغلبها حول ارتفاع سعر الطحين في المحلات التجارية.

وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن شكاوى المواطنين التي وردت عبر الرقم 129 تركزت في محافظتي الخليل ونابلس حول إقدام بعض المحال التجارية على رفع سعر الطحين،  وبموجب ذلك اتخذت الطواقم الإجراءات اللازمة لإلزام المحال التجارية المخالفة بالسعر المتعارف عليه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحذرت الوزارة من التلاعب بأسعار الطحين أو أوزان كيلوغرام الخبز في السوق بذريعة الارتفاع العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، كما حذرت من بث الشائعات التي من شأنها العبث بالأمن الغذائي للمواطنين.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات المتبعة بحق المخالفين، بما يضمن استقرار الأسعار وضمان توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة.

ولفتت الوزارة إلى أن طواقمها ترصد وتتابع بشكل يومي المخزون التمويني من السلع الأساسية، خاصة القمح والطحين، مشيرة إلى أن هناك توريدات مستمرة للسوق من قبل الموردين.

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