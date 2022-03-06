وزير المالية: سنستمر بتحويل مخصصات اللجان الشعبية التشغيلية والنقل والمشاريع التطويرية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير المالية شكري بشارة، وطاقم من الوزارة، اليوم الأحد، مع المكتب التنفيذي للاجئين وممثلين عن اللجان الشعبية، أولويات المشاريع التطويرية في المخيمات الفلسطينية.وأكد الوزير بشارة أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا في دعم المخيمات الفلسطينية وتلبية احتياجاتها وتعزيز صمود المواطنين فيها، حيث سيتم الاستمرار في تحويل مخصصات اللجان الشعبية التشغيلية ومخصصات النقل على الطرق والمشاريع التطويرية في المخيمات وفقا للإمكانيات المالية المتاحة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.