أوكرانيا: فشل المحاولة الثانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول

رام الله - دنيا الوطنفشلت المحاولة الثانية لإجلاء سكان من مدينة من ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا، المحاصرة منذ أسبوع، بسبب استمرار القصف الروسي وفق رواية مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون هيراشينكو.وبحسب (سكاي نيوز عربية) فقد كان من المقرر بدء عمليات الإجلاء ظهر الأحد بالتوقيت المحلي وحتى التاسعة مساء، حسبما أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية في وقت سابق.لكن هيراشينكو قال إن عمليات الإجلاء على طول الممرات الإنسانية المحددة توقفت بسبب استمرار الهجوم.وأضاف على موقع "تليغرام": "لا يمكن تواجد ممرات خضراء هناك لأن عقل الروس المريض فقط هو الذي يقرر متى يبدأ إطلاق النار، وصوب من".وانهارت هدنة مماثلة، السبت، كانت مقررة في ماريوبول ومدينة فولنوفاخا المجاورة، مما أدى لمحاصرة السكان وسط مزيد من القصف المدفعي والجوي الروسي.