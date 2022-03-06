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شؤون فلسطينية

بعد إصابة مستوطنيْن في قلقيلية.. أضرار بحافلة مستوطنين بالقدس

بعد إصابة مستوطنيْن في قلقيلية.. أضرار بحافلة مستوطنين بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
رشق الشبان الفلسطينيون الثائرون، مساء اليوم السبت، حافلة للمستوطنين بالحجارة في مدينة القدس المحتلة، بعيد ساعات من جرح مستوطنين اثنين قرب قلقيلية.

 وأفادت مصادر مقدسية أن شبانا ألحقوا أضرارا بزجاج حافلة المستوطنين جراء رشقها بالحجارة في باب الأسباط، قبل تمكنهم من الانسحاب من المنطقة.

وتشهد مناطق القدس المحتلة مواجهات بشكل شبه يومي بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال رفضا لسياساتها التنكيلية بحق المواطنين في المدينة المقدسة.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب مستوطن جرّاء رشق مركبته بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية الشبان الثائرين رشقوا مركبات المستوطنين بالحجارة على الشارع الاستيطاني بالقرب من بلدة عزون، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح وتضرر مركبته.

وهذا المستوطن هو الثاني الذي يصاب في النقطة ذاتها، حيث جرح عصر اليوم مستوطن آخر باستهداف مركبته بالحجارة.

ونجح الشبان الثائرون في استهداف مركبات المستوطنين رقم انتشار قوات الاحتلال في المنطقة بشكل مكثف بحثا عن راشقي الحجارة ولتأمين الحماية للمستوطنين.

وتحولت التمركزات والطرقات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة لكابوس للمستوطنين جراء الزيادة الكبيرة في عدد عمليات رشق مركباتهم بالزجاجات الحارقة والحجارة في الأشهر الأخيرة.

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