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شؤون فلسطينية

أبو كويك يدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة التوسع الاستيطاني

أبو كويك يدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة التوسع الاستيطاني
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مزيد من الوحدة الوطنية والتكاتف، والعمل على تصعيد المقاومة الشعبية وتشكيل لجان الدفاع عن بلداتنا وقرانا التي يتهددها الاستيطان والاستيلاء وعدوان الاحتلال.

وأوضح أبو كويك أن أراضي الضفة الغربية تشهد تسارعا غير مسبوق في الهجمة الاستيطانية وارتفاع عدد المستوطنين المصاحب لتوسيع المستوطنات وبناء البؤر الاستيطانية الجديدة.

وأشار أبو كويك كويك إلى أن هذا يأتي في ظل الحديث عن استيعاب عشرات آلاف من المهجرين الأوكرانيين، حيث تنوي حكومة الاستيطان الاحتلالية إسكانهم في المستوطنات المقامة على أراضينا المغتصبة في الضفة الغربية.

وشدد أبو كويك على الرفض رفضا قاطعا أن يتم حل مسألة المهجرين الأوكرانيين على حساب أرضنا وحقوق شعبنا.

وقال: "إن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الدوائر والدول الغربية والمؤسسات الدولية، والتي وقفت عاجزة عن مواجهة حالات التهجير والتقتيل والتدمير والسلب والنهب التي مارسها الاحتلال الصهيوني في أبشع صورها، بينما الآن تختلف الصورة والمواقف كليا اتجاه مجريات وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف: "هذا الاستيطان المفروض غصبا على القرى والبلدات الفلسطينية والتلال المشرفة عليها، تمارس الاعتداءات المتواصلة ضد الإنسان الفلسطيني وأرضه ومنازله وزيتونه ومزروعاته وممتلكاته، بإشراف ومساندة جيش الاحتلال".

ولفت أبو كويك إلى أن "الوضع اللإنساني مستمرٌ منذ عشرات السنين، في ظل صمت العالم والمؤسسات الدولية، إلا من قرارات هزيلة خجولة ضرب بها الاحتلال الإسرائيلي عرض الحائط، مستمرا في مخططاته الاستيطانية، التي تعني مزيدا من النهب والسلب لأراضينا الفلسطينية".

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