بلدية غزة تنجز أعمال صيانة في 35 شارعا ومنطقة خلال فبراير الماضي

رام الله - دنيا الوطنأنجزت بلدية غزة أعمال صيانة في 35 شارعاً ومنطقة خلال شهر شباط / فبراير الماضي ضمن حملة صيانة الطرق التي تنفذها البلدية لتحسين الحركة المرورية عليها بعد المنخفضات الجوية التي تعرضت لها المدينة.وذكرت البلدية أنه تم استخدام نحو 2700 مترا مربعا من البلاط، و40 طناً من مادة الإسفلت البارد، و1000 مترًا من البلاط لتبليط موقف السيارات في موقف السيارات بالجندي، و400 مترًا طوليا من حجر الجبهة.وأضافت أنه تم صيانة شوارع ومفترقات رئيسة في المدينة خلال الفترة المذكورة منها؛ شارع الصحابة، وشارع الجماقية، وشارع الطواحين، وشارع المغربي، ومفترق الأزهر، وشارع خليل القوقا، وساحة الشوا.وبينت البلدية أن الحملة متواصلة لصيانة شوارع ومفترقات أخرى في المدينة يتم اختيارها وفق عدة معايير أهمها حيويتها المرورية، والكثافة السكانية، وقربها من مؤسسات خدمات كالمدارس والمستشفيات والعيادات، والمرافق الخدماتية الأخرى.يذكر أن بلدية غزة كانت قد نفذت نحو 38 مشروعاً تطويرياً خلال العام الماضي بقيمة بلغت نحو 11 مليون و500 ألف دولار في إطار تطوير البنية التحتية وتحسين حالتها.