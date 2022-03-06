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مسؤول لبناني: المجتمع الدولي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية

مسؤول لبناني: المجتمع الدولي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
 قال القيادي في الحزب الاشتراكي ومسؤول الملف الفلسطيني في لبنان بهاء أبو الكروم إن تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة
الروسية الأوكرانية التي نشأت حديثا لفت النظر إلى سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي يتعامل بها العالم مع القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 70 عاما.

وشدد أبو الكروم اليوم الأحد، على أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الارض الفلسطينية وصمت المجتمع الدولي المريب والذي وضع معايير محددة للامم المتحدة والنظام الدولي والشرعية الدولية ولكن لم يطبقها في وجه إسرائيل كما ينفذها بشكل سريع مع قضايا دولية أخرى.

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