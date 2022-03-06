مؤسسة الحق: تحقيق الجنائية الدولية السريع في أزمة أوكرانيا يكشف الاستخدام الانتقائي للقوانين الدولية

رام الله - دنيا الوطناعتبر مدير مؤسسة الحق عضو المحكمة الدائمة للتحكيمفي لاهاي شعوان جبارين، قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق مباشر في اوكرانيا ، بينما ما زالت تدرس مئات الملفات التي رفعت لها من قبل دولة فلسطين حول جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، يكشف ازدواجية المعايير والاستخدام الانتقائي للقوانين الدولية.وأوضح جبارين اليوم الأحد، أن العالم وخاصة المؤسسات الحقوقية تتسائل حول ذلك، وتقارن بين تحقيقٍ وتحركٍ خلال 6ساعات، بينما لم تفتح تحقيقا حول الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، مشيرا إلى أنه منذ أن تقدمت فلسطين عام 2009 بالملفات للمحكمة حول العدوان الاسرائيلي على غزة، لم تجرِ ايُ تحركات لغاية الان.وأضاف جبارين أن ما حدث في المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في أزمة اوكرانيا قد يكون فرصة لشعبنا للدفع بقضيته إلى الأمام والضغط على المجتمع الدولي بالتحرك لصالح قضية شعبنا العادلة.